XXL TuberDay bringt YouTube-Stars in den Bottroper Moviepark

Bottrop (idr). Der Movie Park Germany wird wieder zum Schauplatz des weltweit größten YouTube-Events in einem Freizeitpark: Am 13. Mai treffen sich zum sechsten Mal Stars und Sternchen, Fans und Neugierige beim XXL TuberDay. Außerdem gibt es eine Premiere: Zum ersten Mal treten die Tuber in einem Live-Wettbewerb gegen die Zuschauer an. Jeder Zuschauer darf sich vorab online registrieren und kann so ein Teil der interaktiven Show werden. Dazu gibt es Autogrammstunden und zahlreiche Special Guests.



Infos unter www.xxltuberday.de



