Grillkurs "Wildspezialitäten" auf dem Heidhof

Bottrop-Kirchhellen (idr). Die Grillsasion ist eröffnet - zumindestens auf dem Heidhof in Bottrop-Kirchhellen. RVR Ruhr Grün und die Grillakademie Bottrop bietet am Samstag, 8. April, den Grillkurs "Wald und Wild" im RVR-Waldkompetenzzentrum Heidhof an. Wildbret ist eine schmackhafte Delikatesse, kalorien- und cholesterinarm, aber dafür besonders nährstoff- und eiweißreich. Die Teilnehmern erwarten eine kulinarische und spannende Entdeckungsreise mit Wildprodukten aus den heimischen Wäldern - direkt vom Förster aus der eigenen Wildmetzgerei.



Für den vierstündigen Kurs treffen sich die Teilnehmer um 17 Uhr am Heidhof 25 in Bottrop-Kirchhellen. Eine Anmeldung ist unter 02045/40560 erforderlich. Pro Person kostet der Kurs 99 Euro. Weitere Termine finden u.a. am 22. April, 6. Mai und 10. Juni statt.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR-Waldkompetenzzentrum Heidhof, Telefon: 02045/40560, E-Mail: der_heidhof@rvr-online.de

