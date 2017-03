Remondis investiert in neuen Standort Herne

Herne (idr). Bei der Stadt Herne freut man sich über einen "Wirtschafts-Neubürger": Auf dem Gelände im sogenannten Gleisdreieck an der Rottstraße werden der Entsorgungsdienstleister Remondis und dessen Tochterunternehmen Rhenus Logistic gut 19 Millionen Euro investieren. Seit den 1980er Jahren waren an dem Standort verschiedene Unternehmen der Abfallwirtschaft ansässig. Künftig soll dort eine hochmoderne Anlage zum Recycling von PET-Flaschen samt Verwaltung ihren Platz haben. Aus den alten Kunststoffflaschen können neue entstehen, aber auch Materialien für die Textilindustrie.



Remondis beabsichtigt, die neue Einrichtung in der zweiten Jahreshälfte 2018 in Betrieb zu nehmen. Insgesamt werden dort 100 Arbeitsplätze vorhanden sein, davon über 60 neue. Gegenwärtig ist die Einrichtung in Gelsenkirchen ansässig.



