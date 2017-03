Frühjahrsentwicklung auch für den Arbeitsmarkt in der Region positiv

Metropole Ruhr (idr). Wie üblich bringt das Frühjahr auch 2017 positive Tendenzen für den Arbeitsmarkt. NRW-weit fiel der saisontypische Rückgang der Arbeitslosigkeit nach Auskunft der NRW-Agentur für Arbeit in diesem Jahr etwas stärker aus als in den vergangenen fünf Jahren.



Im Ruhrgebiet sank im März die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen um 3.311 Personen oder 1,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Insgesamt waren 253.451 Menschen arbeitslos, im Vormonat waren es noch 256.762. Im Vergleich zum März 2016 ist ein Rückgang um 8.161 Personen (3,1 Prozent) zu verzeichnen. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 10,7 Prozent. Im März 2016 lag sie noch bei 11,1 Prozent.



Die Spannbreite der Langzeitarbeitslosigkeit ist in NRW sehr weit: 2016 waren hier 43,1 Prozent der arbeitslosen Menschen auch langzeitarbeitslos (deutschlandweit 27 Prozent), in Recklinghausen waren z.B. 53,8 Prozent länger als ein Jahr arbeitslos. Fast 30 Prozent der Arbeitslosen in der Region sind älter als 50 Jahre.



Weitere Infos unter www3.arbeitsagentur.de



