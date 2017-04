Folkwang-Preis für Münchener Museumsleiter Okwui Enwezor

Essen (idr). Der Kurator, Kritiker und Wissenschaftler Okwui Enwezor erhält den Internationalen Folkwang-Preis 2017. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung des Folkwang-Museumsvereins in Essen erhalten Menschen und Institutionen, die sich im Sinne des Museumsgründers Karl Ernst Osthaus in besonderer Weise für die Förderung und Vermittlung von Kunst an eine breite Öffentlichkeit verdient gemacht haben.



Enwezor, künstlerischer Leiter und Geschäftsführer des Haus der Kunst in München, gehört zu den produktivsten Kuratoren und Theoretikern moderner und zeitgenössischer Kunst. Er war Leiter zahlreicher wichtiger internationaler Großausstellungen wie der documenta 11 in Kassel oder der Biennale in Venedig 2015.



Die Preisverleihung findet am 9. Oktober statt.



Infos: www.museum-folkwang.de



