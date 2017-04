Neue künstlerische Leitung bei Dortmunder Theaterfestival "Favoriten"

Dortmund (idr). Fanti Baum und Olivia Ebert übernehmen die künstlerische Leitung des Dortmunder Theaterfestivals der freien Szene "Favoriten 2018". Das Leitungsteam zeichne sich durch ein "starkes eigenes künstlerisches Profil aus", so das NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste, das das Festival biennal in Kooperation mit der Stadt Dortmund ausrichtet.



Baum lebt als Performancekünstlerin und Theoretikerin in Frankfurt am Main. Sie lehrte an der Universität der Künste Berlin und an der Universität Frankfurt. Olivia Ebert arbeitet seit 2009 als Kuratorin und künstlerische Produktionsleiterin im Kontext freier darstellender Künste. 2016 leiteten sie gemeinsam das vom Freie-Szene-Netzwerk Independent Dance initiierte Performance-Festival "implantieren" in Frankfurt.



Die nächste Ausgabe der "Favoriten" findet vom 7. bis 16. September 2018 in Dortmund statt.



Pressekontakt: NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste, Kerstin Neurohr, Telefon: 0231/47429210, E-Mail: info@nrw-lfdk.de

