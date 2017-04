"Pottkinder" feiern in der Lichtburg Essen Premiere

Essen (idr). Der Untertitel ist Programm: "Ein Heimatfilm" aus dem Ruhrgebiet ist das Erstlingswerk des Mülheimer Film- und Fernsehwissenschaftlers Alexander Waldhelm. Seine Low Budget-Produktion "Pottkinder", die u.a. per Crowdfunding finanziert wurde, feiert am 10. Mai in der Lichtburg Essen Premiere. Zahlreiche Promis haben in dem Spielfilm einen Gastauftritt, darunter Torsten Sträter, Hennes Bender, Manni Breuckmann, Wilfried Schmickler, Fritz Eckenga und Gerburg Jahnke.



Der Film erzählt vom Alltag der Familie Klüsen, die irgendwo zwischen Duisburg und Dortmund zuhause ist. Ihr Leben spielt sich zwischen Uni, Büro, Kneipe und Kegelbahn ab. Vorsichtig wird das Thema Depression mit eingebaut.



"Pottkinder" hat noch keinen Verleih gefunden. Als Aufführungsorte stehen bislang neben der Lichtburg Essen die Lichtburg Oberhausen, das Oberhausener Ebertbad sowie die Freilichtbühne in Mülheim fest.



Infos: www.pottkinder.com



Pressekontakt: Alexander Waldhelm, Telefon: 0163/4781350, E-Mail: waldhelm@pottkinder.com

