Zwischenbilanz zur Bergbauflächen-Vereinbarung: 1.000 Hektar wurden bereits entwickelt

Düsseldorf/Metropole Ruhr (idr). Drei Jahre nach Inkrafttreten der Bergbauflächen-Vereinbarung sind rund 1.000 Hektar ehemaliger Bergbauareale an 20 Standorten in 17 Städten der Metropole Ruhr und der Kohleregion Ibbenbüren entwickelt worden. Diese Zwischenbilanz zogen heute in Düsseldorf die Partner der bundesweit einzigartigen öffentlich-privaten Vereinbarung: Land, Kommunen, Regionalverband Ruhr (RVR) und Bergbauunternehmen.



Insgesamt wurden bislang rund 75 Millionen Euro Landesmittel bewilligt. Die RAG Montan Immobilien hat 60 Millionen Euro in die Flächenentwicklung und Erschließung investiert und stellt weitere zehn Millionen Euro für Nachfolgenutzungen bereit. Die beteiligten Städte tragen Eigenanteile von zehn bis 30 Prozent und schaffen das notwendige Planungsrecht.



Aktuell sind die öffentlichen Vorarbeiten an den Standorten Dinslaken (Lohberg), Dorsten (Fürst Leopold), Herten (Schlägel & Eisen), Neukirchen-Vluyn (Niederberg) und Recklinghausen (Blumenthal) weitgehend abgeschlossen. Die Vermarktung läuft und die Beteiligten rechnen mit privaten Folgeinvestitionen in Höhe von 400 Millionen Euro. An den anderen Standorten gibt es laufende Baumaßnahmen zur Erschließung und Aufbereitung der Flächen oder umfassende Beteiligungsprozesse und Planungen zur Neunutzung. Planungen laufen auch an den Standorten, die erst kürzlich geschlossen wurden (Auguste Victoria in Marl), oder deren Schließung 2018 bevorsteht, z.B. Prosper in Bottrop. Der Standort Bergwerk West in Kamp-Lintfort hat den Zuschlag für die Landesgartenschau 2020 erhalten.



Die Bergbauflächen-Vereinbarung, darin sind sich die Partner einig, habe die Standortentwicklung beschleunigt und das Interesse privater Investoren geweckt. Investitionen in ehemalige Bergbauflächen seien Investitionen in die Zukunft der Region.



