Jahresprogramm der Urbanen Künste Ruhr beschäftigt sich mit der Stadt als Utopie

Bochum/Metropole Ruhr (idr). Die Stadt als Utopie steht im Fokus des Jahresprogramms 2017 der Urbanen Künste Ruhr. Die Veranstaltungen im letzten Jahr unter künstlerischer Leitung von Katja Aßmann reichen von partizipativen Theaterprojekten bis hin zu mobilen Performances.



Mit einer Party startet am 8. April das Projekt "COOP 2000" von Urbane Künste Ruhr und matthaei & konsorten. Mit Künstlern und Bewohnern der Region werden traditionelle Formen der Subsistenzwirtschaft für das Ruhrgebiet getestet. Den großen Abschluss bildet ein Festival im Juli in Bochum.



Vom 20. bis 23. April entsteht mit dem Mercator Research Center Ruhr und der Interkultur Ruhr in der Bochumer Hustadt eine Insel des guten Lebens. Junge Wissenschaftler, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Migration und Wohlbefinden beschäftigten, präsentieren ihre Forschungsergebnisse. Besucher können durch kreative Erfahrungen neue Wege zum guten Leben suchen.



Bis Januar 2018 läuft das Projekt "Wem gehört die Kunst? – Support Your (G)local Artist", einem Kooperationsprojekt von Urbane Künste Ruhr und Ringlokschuppen Ruhr sowie dem Netzwerk X. Das Bündnis geht der Frage nach, wie individuelle Künstlerförderung künftig aussehen muss, um den Ansprüchen zu genügen. Die Erkenntnisse fließen in Formate ein, die in diesem Jahr umgesetzt und bei einer Fachtagung im Januar diskutiert werden.



Das Netzwerk-Projekt pottfiction läuft als Kooperation zwischen sechs städtischen und freien Theatern weiter. Erneut finden Workshops mit den Jugendlichen in den einzelnen Städten sowie ein großes Sommercamp vom 15. bis 23. Juli in Hamm statt.



Der Beitrag von Urbane Künste Ruhr zum Programm der diesjährigen Ruhrtriennale ist eine neue Arbeit des Künstlers Julian Rosefeldt. Die Filminstallation "Euphoria" thematisiert die utopievernichtenden Seiten des Kapitalismus. Ab Einbruch der Dunkelheit wird die Arbeit vom 20. August bis 30. September an die Außenhülle des Dampfgebläsehauses der Jahrhunderthalle Bochum projiziert.



Am 8. September reflektiert Urbane Künste Ruhr im Dampfgebläsehaus der Jahrhunderthalle Bochum sechs Jahre nach Gründung der Kunstorganisation im Rahmen eines Symposiums über Stellenwert und Formen öffentlicher Kunst und ihre Wirkkraft im urbanen Raum. Dann wird auch die Publikation "Urbane Künste Ruhr 2012–2017" vorgestellt, die im September erscheint.



Den großen Abschluss des Programms bildet Urban Lights Ruhr vom 12. bis 29. Oktober in Marl. Ein Lichtparcours zeigt neue Arbeiten von international renommierten Künstlern wie Michael Sailstorfer und Sans Façon.



Urbane Künste Ruhr ist neben Ruhrtriennale, ChorWerk Ruhr und Tanzlandschaft Ruhr eine der vier Programmsäulen der Kultur Ruhr GmbH in Trägerschaft des Regionalverbandes Ruhr (RVR) und des Landes NRW.



Infos: www.urbanekuensteruhr.de



Pressekontakt: Urbane Künste Ruhr, Jule D. Körber, Telefon: 0234/97483412, E-Mail: jk@urbanekuensteruhr.de

