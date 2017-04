Bochumer Start-Up gewinnt Innovation Call der Wirtschaftsförderung metropoleruhr

Essen (idr). Die Gewinner des von der Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH (wmr) ausgeschriebenen bundesweiten Wettbewerbs Innovation Call stehen fest. Der mit 5.000 Euro dotierte ersten Platz ging an die Physec GmbH in Bochum. Das Spin-off der Ruhr-Universität Bochum will mit seinem Produkt IoTree Herstellern ermöglichen, jedes Medizinprodukt in Serie zu digitalisieren und dabei auf einfachem Wege die Datensicherheit zu gewährleisten.



Auf dem zweiten Platz landete das Projekt Padisono, ein mobiles Sonografiegerät im Ipad-Format, das Studenten aus Winnenden entwickelt haben. Rang drei erreichte das Unternehmen Geisendesign aus Mülheim mit seiner Idee eines "Lifesavers", einer interaktiven Sitzbank, die Menschen über das Thema Wiederbelebung informiert. Die beiden Plätze sind mit 3.500 bzw. 1.500 Euro dotiert. Ermittelt wurden die Sieger in einem Pitch-Finale im Rahmen des Innovation Days auf dem Welterbe Zollverein in Essen.



Mit dem Wettbewerb Innovation Call suchte die wmr Ideen für die Gesundheitswirtschaft der Zukunft. Kreative aus Design, Architektur und Software/Games konnten ihre Antworten auf drängende Gesundheitsfragen einreichen. Aus insgesamt 41 Bewerbungen wurden die zehn besten Innovationen ausgewählt. Die Kandidaten entwickeln ihre Ideen in einem Innovation Lab zusammen mit einem erfahrenen Mentor weiter, bevor sie beim abschließenden Innovation Day ihre Lösungen präsentierten.



