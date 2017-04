"Rock im Pott" mit den Toten Hosen, Kraftklub und K.I.Z.

Gelsenkirchen (idr). Das Festival "Rock im Pott" kehrt zurück: Bei der Neuauflage am 26. August spielen u.a. die Toten Hosen, Kraftklub und K.I.Z. in der Gelsenkirchener Veltins-Arena. Die drei Top Acts gab der Veranstalter heute bekannt.



Es ist die dritte Ausgabe von "Rock im Pott" nach den Ausgaben 2012 und 2013, bei denen u.a. Red Hot Chili Peppers, Placebo, Jan Delay und System of a Down auf der Bühnen standen. Am 5. April startet der Online Pre-Sale, der offizielle Vorverkauf beginnt am 7. April.



Infos: www.livenation.de



