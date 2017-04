Einladung zum Presse- und Fototermin: RVR stellt ersten Wegweiser des neuen Knotenpunktsystems für Radfahrer am Dortmunder U auf

Dortmund (idr). Radeln nach Zahlen: Der Regionalverband Ruhr (RVR) will die Routenplanung und Orientierung für Radfahrer weiter verbessern. Dafür baut er ein Knotenpunktsystem nach niederländischem Vorbild auf. Der erste Wegweiser des neuen Netzes wird am Dortmunder U aufgestellt.



Das Knotenpunktsystem ist ein erweitertes Beschilderungssystem für Radfahrer. Mehr als 250 Pfeil-Wegweiser sollen künftig an Kreuzungen des Radwegenetzes in der gesamten Metropole stehen. Sie sind durchnummeriert, so dass sich Radler künftig nicht mehr ausschließlich an Ortsbezeichnungen orientieren müssen. Es reicht, sich die Nummerierungen der Knotenpunkte zu merken.



HINWEIS FÜR DIE REDAKTION: Der erste Wegweiser des Knotenpunktsystems wird am Dienstag, 11. April 2017, 11 Uhr, am Dortmunder U, Leonie-Reygers-Terrasse, Dortmund, aufgestellt. Sie sind herzlich eingeladen, darüber zu berichten. Bitte geben Sie unter pressestelle@rvr-online.de Nachricht, ob Sie an dem Presse- und Fototermin teilnehmen.



Pressekontakt: RVR, Pressestelle, Jens Hapke, Telefon: 0201/2069-495, E-Mail: hapke@rvr-online.de

