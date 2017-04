duisport-Gruppe mit Rekordergebnis

Duisburg (idr). Die duisport-Gruppe in Duisburg hat im Geschäftsjahr 2016 einen Rekordumsatz in Höhe von 230 Millionen Euro erzielt - sechs Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das EBITDA - Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen - verbesserte sich um sieben Prozent auf 40 Millionen Euro.



Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die duisport-Gruppe rund 24 Millionen Euro an Sach- und Finanzinvestitionen vor allem in Projekte zur Kapazitätserweiterung sowie in den Erwerb einer ehemaligen Papierfabrik getätigt. Die Industriefläche wird zu einem trimodal angebundenen Logistikstandort weiterentwickelt.



Infos: www.duisport.de



