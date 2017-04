Neue Dachmarke für Radfahren im Ruhrgebiet: das radrevier.ruhr

Metropole Ruhr (idr). Die Metropole Ruhr wird "radrevier.ruhr". Unter dieser Dachmarke wollen die Ruhr Tourismus GmbH (RTG) und der Regionalverband Ruhr (RVR) das Ruhrgebiet als eine der führenden Radreiseregionen in Deutschland positionieren. Die RTG hat die Federführung eines entsprechenden Förderprojekts der EU und des Landes NRW übernommen. Mit insgesamt 1,9 Millionen Euro soll das bereits vorhandene Wegenetz unter dem Namen radrevier.ruhr zunächst bis zum Sommer 2019 intensiv beworben werden. Das hervorragende Radwegenetz über ehemalige Bahntrassen und die eindrucksvolle Industriekultur sollen dabei besonders in die öffentliche Wahrnehmung rücken.



Das radrevier.ruhr soll unter Mitwirkung aller Kreise und Kommunen die radtouristischen Aktivitäten im Ruhrgebiet bündeln, weitere Zielgruppen ansprechen, neue Angebote schaffen und eine zentrale Marketing- und Informationsplattform bieten. Insgesamt wird das radrevier.ruhr ein Wegenetz von über 1.200 Kilometern Länge aufweisen – die meisten Radkilometer davon abseits des Straßenverkehrs.



Einen ersten Überblick geben ein kostenfreier Infoflyer und die Webseite www.radrevier.ruhr. Außerdem präsentiert sich das radrevier.ruhr in den kommenden Wochen auf vielen Aktivmessen in NRW wie zum Beispiel dem großen E-Bike-Festival in Dortmund vom 7. bis zum 9. April.



2018 und 2019 sollen das Knotenpunktsystem und ein digitaler Tourenplaner fertiggestellt sein. Ziel sei es, die erste zertifizierte, urbane ADFC-Radreiseregion in Deutschland zu werden, so die RTG.



