Uni Duisburg-Essen und TU Dortmund sind im aktuellen internationalen THE-Ranking gelistet

London/Duisburg/Essen (idr). Die Universität Duisburg-Essen konnte sich im aktuellen Times Higher Education (THE) Young University Ranking weiter verbessern: Im internationalen Vergleich der Unis, die noch keine 50 Jahre alt sind, rangiert die Hochschule jetzt an 13. Stelle weltweit. Im vergangenen Jahr erreichte die Uni Duisburg-Essen Platz 17. Ausgezeichnet werden die Universitäten, die sich in kurzer Zeit rasch und erfolgreich entwickelt haben und als "rising stars" der Hochschullandschaft gelten. Als zweite Ruhrgebiets-Universität im Ranking rangiert die TU Dortmund auf Platz 45.



Für die Rangfolge wurden Kriterien berücksichtigt wie statistische Kennzahlen, die Häufigkeit zitierter Artikel in Fachzeitschriften, Industriekooperationen oder auch die Urteile befragter Akademiker. Für die Qualitätsmessung wurden außerdem statistische Verhältnisse wie Personal pro Student oder die Zahl der abgeschlossenen Doktorarbeiten verglichen.



Weitere Informationen: www.timeshighereducation.com



Pressekontakt: Uni Duisburg-Essen, Ressort Presse, Beate Kostka, Telefon: 0203/379-2430, E-Mail: beate.kostka@uni-due.de

Zurück zur Übersicht