Philharmonie Essen präsentiert Programm für die Spielzeit 2017/2018

Essen (idr). Der Geiger, Moderator und Autor Daniel Hope ist in der Spielzeit 2017/2018 Artist in Residence der Philharmonie Essen. Der Südafrikaner gestaltet acht Konzerte in Essen, darunter eines mit dem bekannten Barockprojekt "Air", mit einem Duo-Recital sowie als Solist mit den Essener Philharmonikern. Außerdem übernimmt Daniel Hope in einem Familienkonzert den Part des Erzählers im Kinderbuch "Der Grüffelo". Das gab Intendant Hein Mulders heute bei der Programmvorstellung der Philharmonie Essen bekannt.



Zu den weiteren Höhepunkten der Spielzeit zählen gemeinsamen Auftritte von Cecilia Bartoli und Sol Gabetta sowie von Diana Damrau und Jonas Kaufmann. Erwartet werden außerdem hochkarätige Dirigenten und Orchester wie Sir John Eliot Gardiner mit dem London Symphony Orchestra, Valery Gergiev mit den Münchner Philharmonikern und Esa-Pekka Salonen mit dem Philharmonia Orchestra London.



Einen neuen Akzent setzt die Philharmonie im Frühjahr 2018 mit einem Festival für Weltmusik. Die erste Auflage steht vom 25. bis 27. Mai unter dem Titel "Sounds of Africa" und präsentiert international gefragte Stars aus Westafrika und die neuesten Formationen der Weltmusikszene. Höhepunkt ist ein großes Opern-Air-Konzert im Stadtgarten.



In die mittlerweile siebte Runde geht das Festival für Neue Musik NOW!, das sich vom 19. Oktober bis 5. November 2017 mit "Grenzgängern" zwischen klassischer Komposition und Jazzimprovisation, zwischen europäischer und außereuropäischer Musiksprache sowie zwischen Musik und bewegtem Bild, Video und Tanz auseinandersetzt.



Der Karten-Vorverkauf für die Spielzeit beginnt am 29. April.



Infos unter www.philharmonie-essen.de



Pressekontakt: Philharmonie Essen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Christoph Dittmann, Telefon: 0201/8122-210, E-Mail: christoph.dittmann@tup-online.de

Zurück zur Übersicht