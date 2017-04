Regionalverband Ruhr gibt den Weg für die Erweiterung des Hafens Emmelsum in Voerde frei

Metropole Ruhr/Voerde (idr). Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr (RVR) als Regionalrat Ruhr hat in ihrer heutigen Sitzung (7. April) einstimmig (mit einer Enthaltung) die Änderung des Regionalplans zur Erweiterung des Hafens Emmelsum in Voerde beschlossen. Damit hat der RVR die Voraussetzungen geschaffen, das Hafengebiet weiterzuentwickeln. Das sieht insbesondere eine bessere Anbindung des Standortes an das Wasser-, Straßen- und Schienennetz vor.



"Die Hafenerweiterung soll erheblich zur weiteren Verlagerung des Massengütertransports auf umweltverträglichere Binnenschiffe und die Eisenbahn beitragen. Der Standort Emmelsum kann sich so neben Duisburg zu einem weiteren wichtigen Güterumschlagszentrum für die Metropole Ruhr entwickeln. Über den Wesel-Datteln-Kanal hätte das Ruhrgebiet einen direkten Anschluss an den Rhein. Die Hafenerweiterung ist eine Entscheidung für die Sicherung des Standorts und gleichzeitig für einen umweltverträglichen Güteraustausch in der Metropole Ruhr", erläutert Martin Tönnes, RVR-Bereichsleiter Planung.



Im Rahmen des Verfahrens wurden alle möglichen Auswirkungen der geplanten Hafenentwicklung erhoben und bewertet. "Wir haben denkbare Folgen für die Umwelt und die dort lebenden Menschen erhoben und die Planung so optimiert, dass zu erwartende negative Auswirkungen vermieden oder auf ein Mindestmaß reduziert werden konnten", erklärt der zuständige Planer beim RVR, Referatsleiter Michael Bongartz.



Im Rahmen des Verfahrens hatten alle Fachbehörden, Verbände aber auch die Öffentlichkeit Gelegenheit, sich zu der Planung zu äußern und ihre Interessen einzubringen. Im Rahmen einer formalen Erörterung konnten die Fachdienststellen und Verbände ihre Belange mit dem Regionalverband Ruhr als Regionalplanungsbörde austauschen.



Nach dem Beschluss des Regionalrates hat nun die Staatskanzlei das letzte Wort. Sie überprüft als Landesplanungsbehörde den rechtmäßigen Verlauf des Verfahrens. Die Änderung wird mit der amtlichen Bekanntmachung im Gesetzes- und Verordnungsblatt NRW wirksam.



