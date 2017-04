Bochum startet Modellprojekt mit städtischen Anschreiben in "leichter Sprache"

Bochum (idr). Erstmals legt Bochum städtische Anschreiben und Anträge in so genannter "leichter Sprache" auf: Kurze Sätze, einfacher Satzbau und anschauliche Bilder verdeutlichen die Inhalte, so dass diese auch für Menschen mit Behinderung, Lernschwierigkeiten oder Leseschwäche möglichst verständlich sind. In einem Modellprojekt engagiert sich Bochum mit der Stadt Paderborn und dem Ennepe-Ruhr-Kreis dafür.



Die ersten Schriftstücke - eine Info-Broschüre und einen Antrag zum Fahrdienst für Menschen mit Behinderung - werden jetzt in einer dreimonatigen Testphase eingesetzt.



Das Modellprojekt "Übersetzung von Verwaltungsakten in leichte Sprache" ist im November 2015 in Bochum, im Ennepe-Ruhr-Kreis und in Paderborn gestartet. Dabei übersetzen die beteiligten Partner einzelne Verwaltungsschreiben, die die Stadtverwaltungen häufig an Menschen mit Lern- oder Leseschwierigkeiten verschicken. Die Übersetzungen sollen ebenso Zugewanderten, die die deutsche Sprache noch nicht sicher beherrschen, helfen, Briefe besser zu verstehen.



Die Projektleitung liegt beim Forschungsinstitut für Technologie und Behinderung (FTB) der Evangelischen Stiftung Volmarstein.



Infos unter www.bochum.de



Pressekontakt: Stadt Bochum, Referat für Kommunikation, Telefon: 0234/910-3081 oder -3848, E-Mail: Pressestelle@bochum.de

Zurück zur Übersicht