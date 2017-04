Grundstein für Landesumweltamt in Duisburg gelegt

Duisburg (idr). In Duisburg wurde heute der Grundstein für neue Büros und Labore des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) gelegt. Fußläufig zum Hauptbahnhof entstehen auf einer Grundfläche von rund 10.000 Quadratmetern ein modernes Büro- und ein Laborgebäude für rund 400 LANUV-Mitarbeiter. Ende 2018 sollen sie bezugsfertig sein. Bauen wird das Immobilienunternehmen Aurelis, das Landesamt zieht als langfristiger Mieter ein.



Das LANUV hat derzeit insgesamt 1.300 Mitarbeiter. Der Hauptsitz ist in Recklinghausen, darüber hinaus gibt es zwei weitere Dienststellen in Essen und zur Zeit noch in Düsseldorf sowie Außenstellen und Labore. Der Standort Düsseldorf wird aufgegeben und zum größten Teil nach Duisburg verlagert. Der Umzug soll Ende 2018 abgeschlossen sein.



