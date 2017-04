Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr und Bogestra kooperieren

Schwelm/Bochum (idr). Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) und das Bochumer Nahverkehrsunternehmen Bogestra wollen in Zukunft stärker kooperieren. Der Kreistag in Schwelm stimmte jetzt einem Verkauf von bis zu 30 Prozent der VER-Anteile an die Bogestra zu. Die Beteiligung ist eine Alternative zum ursprünglichen Plan, eine gemeinsame Tochtergesellschaft zu gründen.



Die Kooperation ist ein wichtiger Schritt, um die so genannte Direktvergabe der ÖPNV-Leistungen im Ennepe-Ruhr-Kreis auch in Zukunft sicherzustellen. Hohe Pensionsrückstellungen und vor allem die daraus resultierenden hohen Zuschüsse der öffentlichen Hand an die VER gefährden die Direktvergabe für das Jahr 2019. Nach EU-Richtlinien dürfen Verkehrsbetriebe nur bis zu einer gewissen Obergrenze bezuschusst werden. Diese wurde zuletzt überschritten. Drohende Folge: Eine europaweite Ausschreibung der Buslinien mit wenig Chancen für die VER.



Zudem sollen im Rahmen der Kooperation weitere Sparmöglichkeiten ausgelotet werden.



