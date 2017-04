Deutsches Fußballmuseum wurde für zwei internationale Museumspreise nominiert

Dortmund (idr). Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund ist für die beiden renommierten europäischen Museumspreise "Micheletti Award" und "DASA Award" der European Museum Academy (EMA) nominiert worden. Die Entscheidung über die Vergabe fällt am 1. Oktober 2017 in Skopje/Mazedonien.



Der Micheletti Award zeichnet die hervorragende museale Darstellung europäischer Geschichte im 20. Jahrhundert und ihrer wissenschaftlichen, kulturellen oder sozialen Grundlagen aus. Der DASA-Award prämiert innovative Ansätze musealer Bildung und Vermittlung. Das Fußballmuseum hat sich hier durch sein vielseitiges und tiefgründiges museumspädagogisches Angebot qualifiziert. Beide Preise werden von einer 12-köpfigen Jury aus europäischen Museumsexperten vergeben.



Infos: www.fussballmuseum.de



Pressekontakt: DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum, Presse & Kommunikation, Telefon: 0231/476466-15, E-Mail presse@fussballmuseum.de

