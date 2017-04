Spielfilmpreis des Internationalen Frauenfilmfestivals Dortmund/Köln für französische Regisseurinnen

Dortmund (idr). Der französische Film "Voir du pays" von Delphine und Muriel Coulin wurde am Sonntag mit dem Spielfilmpreis für Regisseurinnen des Internationalen Frauenfilmfestivals in Dortmund ausgezeichnet. Der Preis wird zwischen den Regisseurinnen (5.000 Euro) und dem deutschen Verleih (10.000 Euro) geteilt. Der Film erzählt die Geschichte zweiter Soldatinnen, die sich nach der Rückkehr vom Einsatz in Afghanistan mit ihrer Truppe drei Tage in einem Fünf-Sterne-Hotel auf Zypern erholen sollen. Der Film zeuge "von großer authentischer und konzeptioneller Erzählkunst", so das Jurylob.



Den mit 1.000 Euro dotierten Publikumspreis des Festivals erhielt Sally Potters Gesellschaftskomödie "The Party": Darin will Gastgeberin Janet ihre Ernennung zur Ministerin feiern, doch unter der kultivierten linksliberalen Oberfläche fängt es bald an zu brodeln.



2018 Jahr findet das Internationale Frauenfilmfestival Dortmund/Köln wieder in Köln statt. Der genaue Termin steht noch nicht fest.



