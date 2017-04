Installation im Landschaftspark Duisburg-Nord zeigt wechselnde Lichtszenen in den Osterferien

Duisburg (idr). In den Osterferien treibt's der Landschaftspark Duisburg-Nord bei Dunkelheit besonders bunt: Die Lichtinstallation des stillgelegten Hüttenwerks zeigt bis zum 23. April jeden Tag stündlich wechselnde Lichtszenen. Gießhalle, Hochöfen, Kamine, Kühlwerk, Krokodil, Schwadenkamine und Piazza Metallica erstrahlen in unterschiedlichen Intensitäten und Farben. Los geht's mit Einbruch der blauen Stunde (ca. 20 Uhr), um zwei Uhr ist Schluss.



Das Ferienprogramm ist auch ein Funktionstest für die Installation, denn die verschiedenen Lichtszenen werden in den kommenden Monaten bei Veranstaltungen benötigt. Regulär ist die Lichtinstallation des britischen Künstlers Jonathan Park nur an Wochenenden, an Feiertagen und deren Vorabenden zu sehen. Montags bis donnerstags werden ausschließlich die drei Kamine illuminiert.



Infos: www.landschaftspark.de



Pressekontakt: Landschaftspark Duisburg-Nord, Claudia Kalinowski, Telefon: 0203/71280815, E-Mail: claudia.kalinowski@landschaftspark.de

Zurück zur Übersicht