LVR und Essen entwickeln Methode zur Erfolgskontrolle von Armutsprävention

Essen/Köln (idr). Fast jedes fünfte Kind in Nordrhein-Westfalen wird in einer Familie groß, die von Hartz IV lebt. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) will gemeinsam mit der Stadt Essen sowie drei weiteren Kommunen ein alltagstaugliches Instrument entwickeln, das Jugendämtern dabei hilft, die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen gegen die Folgen der Kinderarmut zu überprüfen.



Nach Abschluss des Projekts "Monitoring kommunaler Präventionsketten" sollen Mitte 2019 die Ergebnisse den Jugendämtern im Rheinland als Arbeitshilfe zur Verfügung gestellt werden. Diese können mit dem Instrument regelmäßig untersuchen, ob ihre Bemühungen bei der Vermeidung von Armutsfolgen erfolgreich sind und sich die Teilhabe junger Menschen an Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und sozialem Leben verbessert hat. Neben der Stadt Essen wirken Bergheim, Kerpen und Nettetal an dem Projekt mit.



Infos: www.kinderarmut.lvr.de



