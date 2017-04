Mit dem Planwagen die Halde Hoheward entdecken

Herten/Recklinghausen (idr). Bequem die Halde Hoheward zu "erklimmen", ist auch in diesem Jahr wieder möglich: Das RVR-Besucherzentrum Hoheward und ein regionales Unternehmen bieten wieder die beliebten Fahrten mit dem Planwagen auf die Halde in Herten an. Ohne Anstrengung geht es in geselliger Runde hinauf auf den 151 Meter über NN hohen Gipfel mit Blick auf die Metropole Ruhr. Gästeführer erklären dabei die Funktionsweise der monumentalen Sonnenuhr sowie die Geheimnisse des Horizontobservatoriums. Auch die Entwicklung der Halde und der Strukturwandel in der Region werden während der Fahrt im Fokus stehen.



Zu beachten ist, dass das Gespann (der Planwagen wird von einem Traktor gezogen) unterhalb der Sonnenuhr und der Horizontbögen parken muss. Ein kleiner Fußweg ist also unumgänglich und Bestandteil der Führung.



Die Touren dauern zwei Stunden und kosten 18 Euro pro Person. Neben der Auffahrt und der Führung ist für jeden Teilnehmer ein kleines Lunchpaket und Informationsmaterial zur Halde Hoheward enthalten.



Die erste Fahrt findet am 30. April von 14 bis 16 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine vorherige Anmeldung bis Dienstag, 25. April, ist erforderlich. Anmeldungen nimmt das RVR-Besucherzentrum Hoheward unter 02366/181160 oder besucherzentrum-hoheward@rvr-online.de entgegen. Weitere Termine: 30. Juli, 27. August und 24. September, jeweils 14 bis 16 Uhr.



Das RVR-Besucherzentrum Hoheward ist eine Einrichtung des Regionalverbandes Ruhr in Zusammenarbeit mit den Städten Herten und Recklinghausen.



Pressekontakt: Besucherzentrum Hoheward, Telefon: 02366/18116-23, E-Mail: besucherzentrum-hoheward@rvr-online.de

