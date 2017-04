Naturexkursionen im und am NaturForum Bislicher Insel

Xanten (idr). Auf ein buntes Programm können sich Naturliebhaber in der nächsten Woche auf der Bislicher Insel freuen. Zu drei Veranstaltungen lädt der Regionalverband Ruhr (RVR) in und um das NaturForum Bislicher Insel in Xanten ein.



Los geht es am Samstag, 22. April, 14 bis 16 Uhr, mit der Entdeckungsreise "Durch die Wälder, durch die Auen". Bei der Tour durch eine der letzten naturnahen Auenlandschaften am Niederrhein entdecken die Teilnehmer viel Spannendes am Wegesrand. Erwachsene zahlen fünf, Kinder bis 16 Jahre drei Euro.



Frühaufsteher starten am Sonntag, 23. April, 8 Uhr, zu einer Expedition ins Vogelreich des Naturschutzgebietes. Für die zweistündige Wanderung mit dem Vogelexperten Bruno Gasthaus sollten die Teilnehmer ein Fernglas, einen Notizblock sowie eine Kamera mitbringen. Eine Anmeldung ist unter vhs@vhs-rheinberg.de erforderlich. Die Veranstaltung kostet fünf Euro pro Person.



Um 14 Uhr geht das Programm für Kinder im Alter von sieben bis 16 Jahren am Sonntag weiter. Die Exkursion "Wasserinsekten und andere Bewohner der Gewässerufer" bietet eine Einführung in die Arbeits- und Beobachtungsmethoden der Insektenforschung. Experimentiertaschen mit professionellen "Arbeitsgeräten" werden für die Teilnehmenden gestellt. Eine Anmeldung ist unter 02801/988230 erforderlich. Pro Kind kostet die dreistündige Veranstaltung fünf Euro.



Die Teilnehmer der Veranstaltungen treffen sich jeweils am NaturForum Bislicher Insel, Bislicher Insel 11, in Xanten.



Das Veranstaltungsprogramm des Naturforums Bislicher Insel ist unter www.naturforum-bislicher-insel.de abrufbar. Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



Pressekontakt: RVR, Jutta Eckardt, Telefon: 02801/988230, E-Mail: naturforumbislicherinsel@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht