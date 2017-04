Neu auf metropoleruhr.de: Tipps für spannende Ausflüge übers Wasser

Metropole Ruhr (idr). Fertig machen zum Ablegen! Mit Frühlingsbeginn starten in der Metropole Ruhr auch die Ausflugsschiffe auf Seen und Flüssen der Region in die Saison. Offiziell legen z.B. die Schiffe auf dem Rhein-Herne-Kanal erstmals am Sonntag, 30. April, ab. Dann eröffnet die vierte Schiffsparade das Jahresprogramm auf dem KulturKanal. Besucher können auch auf den Paradeschiffen einchecken.



Infos dazu stehen unter www.kulturkanal.ruhr.



Wer schon am Osterwochenende auf große Fahrt gehen möchte, wird im Ruhrgebiet ebenfalls fündig. Auf einigen anderen Schifffahrtslinien hat der Betrieb bereits begonnen, andere Anbieter starten am Karfreitag in die Saison, so z.B. die Weiße Flotte Mülheim. Die Flotte mit Heimathafen am Wasserbahnhof auf der Mülheimer Schleuseninsel feiert in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag.



Infos und Termine rund um die Ausflugsschiffe und weitere Erlebnis-Angebote finden Sie ganz aktuell unter www.fruehling.metropoleruhr.de



