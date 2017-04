International Light Art Award wird in Unna verliehen

Unna (idr). Unna steht am 21. April wieder im Rampenlicht: Im Zentrum für Internationale Lichtkunst wird der diesjährige International Light Art Award (ILAA) verliehen. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. Unter rund 300 eingereichten Konzepten aus mehr als 40 Ländern hatte die Jury drei Finalisten ausgewählt, die an diesem Abend ihre für das Museum entwickelten Arbeiten präsentieren werden: Tilman Küntzel (Deutschland), Satoru Tamura (Japan) sowie das Duo Vroegop/Schoonveld (Niederlande). Bis zum 3. September sind die Installationen anschließend in Unna zu sehen.



Der Internationale Light Award wurde 2015 durch das Zentrum für Internationale Lichtkunst Unna und die innogy Stiftung (ehemals RWE Stiftung) ins Leben gerufen.



Infos unter www.lichtkunst-unna.de



