Urbane Künste Ruhr: Projekt COOP 3000 sammelt Probleme und Fragen

Bochum (idr). Was bewegt die Menschen im Ruhrgebiet? Welche Ideen möchten sie verwirklichen, welche Probleme lösen? Diesen Fragen geht das partizipative Theaterprojekt COOP 3000 nach, das Urbane Künste Ruhr jetzt startet. Gemeinsam mit den Künstlern von matthaei & konsorten sucht Urbane Künste nun Anregungen. Jeder kann sich mit seinen Fragen, Ideen und Problemen per E-Mail an empfang@coop3000.net oder telefonisch unter 0231/586 975 59 an die Künstler wenden und wird garantiert eine Antwort bekommen.



Grundthema des Projekts ist die Erforschung der Solidarität an der Ruhr. Eigens dafür haben die Partner einen "neosolidarischen Concern" gegründet, bei dem jeder sich als "Anteilseigner" beteiligen kann. Im Juli 2017 wird der "Concern" auf einem Abschlussfestival in Bochum offiziell der Öffentlichkeit übergeben.



Wissen, Ideen und Erfahrungen werden in sogenannten Suppertheoriepartys ausgetauscht. Die erste wurde Anfang April in Witten gefeiert. Weitere gibt es in Dortmund, Duisburg und Bochum. Die nächste Suppertheorieparty findet am 23. April in Dortmund statt. Eine Anmeldung und weitere Informationen erhält man nach einer SMS an die Nummer 0177-1782375 mit dem Kennwort SUPPERTHEORIEPARTY.



Weitere Informationen unter www.coop3000.net.



Urbane Künste Ruhr ist neben Ruhrtriennale, ChorWerk Ruhr und Tanzlandschaft Ruhr eine der vier Programmsäulen der Kultur Ruhr GmbH in Trägerschaft des Regionalverbandes Ruhr (RVR) und des Landes NRW.



Infos: www.urbanekuensteruhr.de



Pressekontakt: Urbane Künste Ruhr, Jule D. Körber, Telefon: 0234/97483412, E-Mail: jk@urbanekuensteruhr.de

