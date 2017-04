Bienen und Frühlingsspaziergang am Haus Ripshorst

Oberhausen (idr). Gleich zu drei Veranstaltungen lädt der Regionalverband Ruhr (RVR) in der nächsten Woche Natur- und Tierliebhaber zum Haus Ripshorst in Oberhausen ein.



Unter dem Motto "Als Oma in die Brennnesseln fiel" findet am Donnerstag, 20. April, 14 bis 15.30 Uhr, ein Spaziergang für Großeltern und ihre Enkel statt. Zusammen mit der Gesundheitsberaterin und Geschichtenerzählerin Silvia Steinberg erkunden die Teilnehmer die Natur rund um das Haus Ripshorst. Eine Anmeldung ist bis zum 18. April unter 0208/8833483 erforderlich. Treffpunkt ist das Haus Ripshorst, Ripshorster Straße 306, in Oberhausen. Pro Person kostet die Veranstaltung fünf Euro.



Wer immer schon mal mehr über Bienen erfahren wollte, der ist bei Heinz Depping vom Bienenzuchtverein Oberhausen am Sonntag, 23. April, genau richtig. Am Lehrbienenstand im Gehölzgarten Ripshorst, Ripshorster Straße 306, in Oberhausen erfahren Interessierte alles Wissenswerte über die Insekten. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und ist kostenlos.



Ebenfalls um 11 Uhr startet ein Frühlingsspaziergang für Familien mit Kindern im Gehölzgarten Ripshorst. Naturentdecker lernen die Tiere sowie Pflanzen im und rund um den Gehölzgarten kennen. Wer mit auf Spurensuche kommen möchte, sollte sich feste Schuhe anziehen. Die Teilnehmer treffen sich im Gehölzgarten Ripshorst, Eingang Ecke Osterfelder-/Ripshorster Straße in Oberhausen. Die zweieinhalbstündige Führung ist kostenlos.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR, Haus Ripshorst, Telefon: 0208/88334-83, E-Mail: infozentrum-elp@rvr-online.de

