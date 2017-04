Kommunen im Ruhrgebiet erhalten 137 Millionen Euro aus der Städtebauförderung

Düsseldorf/Metropole Ruhr (idr). Land, Bund und Europäische Union fördern städtebauliche Projekte in der Metropole Ruhr in diesem Jahr mit rund 137 Millionen Euro. Insgesamt stehen 67 Einzelprojekte in den Städten und Kreisen des Ruhrgebiets auf der Förderliste, die das NRW-Städtebauministerium heute (13. April) veröffentlicht hat.



Die höchste Einzelförderung der Region geht nach Duisburg: Aus dem Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" fließen fast 11,4 Millionen Euro nach Duisburg-Hochfeld.



Insgesamt bewegt sich die Städtebauförderung auf Rekordniveau: 325 Millionen Euro investieren Land, Bund und EU. Fast jede zweite Kommune in NRW erhält in diesem Jahr Mittel für städtebauliche Erneuerung und Entwicklung. 243 Projekte in 185 Städten und Gemeinden werden gefördert.



Informationen zur Städtebauförderung unter www.mbwsv.nrw.de



