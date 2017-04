Caritas entwickelt sexualpädagogisches Konzept für Kindergärten in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (idr). Die Caritas Gelsenkirchen hat zusammen mit der Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung (Gekita) und Donum Vitae ein sexualpädagogisches Konzept für Kindergärten erarbeitet. Ziel ist der Schutz der Kinder gegen Missbrauch durch Information und offenen Umgang mit dem Thema Körperlichkeit und Sexualität. Kinder lernen, was richtig und was falsch ist und trauen sich, eher nein zu sagen, so die Caritas.



In einer Modell-Kita wurde das Konzept der frühkindlichen Aufklärung bereits erprobt. Es soll in Gelsenkirchen schrittweise flächendeckend eingeführt werden. Mittlerweile sind rund zwei Dutzend Sozialarbeiter, -pädagogen sowie Kita-Leitungen und Kinderschutzfachkräfte nach dem sexualpädagogischen Konzept ausgebildet worden.



Infos: www.caritas-essen.de



