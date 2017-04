20 Jahre Red Dot Design Museum auf dem Welterbe Zollverein

Essen (idr). In diesem Jahr feiert das Red Dot Design Museum auf dem Welterbe Zollverein in Essen seinen 20. Geburtstag. Am 29. April 1997 öffnete die Schau im ehemaligen Kesselhaus der Zeche erstmals ihre Pforten. Inzwischen gilt die ständige Ausstellung als weltgrößte Präsentation zeitgenössischen Designs.



Das alte Kesselhaus auf Zollverein wurde von 1995 bis 1996 von Norman Foster für die neue Nutzung umgebaut. Heute bietet das Haus mehr als 4.000 Quadratmeter Präsentationsfläche.



Zum Geburtstag am 29. April lädt sich das Red Dot Gäste ein: Der Besuch der Dauerausstellung und der Sonderschau "World's Best Communication Design and Highlights from NRW" ist an diesem Tag kostenlos.



Infos unter www.red-dot-design-museum.de



Pressekontakt: Red Dot Design Museum Essen, Marie-Christine Sassenberg, Telefon: 0201/30104-43, E-Mail: m.sassenberg@red-dot.de

