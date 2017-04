Insel des guten Lebens: Festival für Migration und Wohlbefinden in der Bochumer Hustadt

Bochum (idr). Die Bochumer Hustadt wird zur "Insel des guten Lebens". Das gleichnamige Festival vom 20. bis zum 23. April soll Antworten bieten zu Fragen wie: Was ist das gute Leben? Oder: Wo fühlt man sich zu Hause? Umgesetzt wird dies in ein spielerisches Festivalformat u.a. mit Koch-, Tanz- oder Zauberworkshops, Installationen, geführten Inselrundgängen, Vorträgen und Gesprächen. Dabei werden die Ergebnisse eines Projekts präsentiert, in dem sich junge Wissenschaftler im Rahmen der Global Young Faculty mit dem Zusammenhang von Migration und Wohlbefinden beschäftigt haben.



Das Projekt wird gefördert vom Mercator Research Center Ruhr und koproduziert durch Urbane Künste Ruhr und Interkultur Ruhr.



Festivalprogramm und weitere Informationen: www.inseldesgutenlebens.de



Pressekontakt: Interkultur Ruhr, Guido Meincke, mobil: 0152/54009304, E-Mail: gm@interkultur.ruhr; Mercator Research Center Ruhr, Isabell Hilpert, Telefon: 0201/616965-11, E-Mail: isabell.hilpert@mercur-research.de

