Presseeinladung: KulturKanal 2017 eröffnet die Fahrgastschiffsaison auf dem Rhein-Herne-Kanal - Erstmals Kooperation mit dem Ruhrgebietswandertag

Oberhausen (idr). Die "WasserWanderLust" feiert Premiere: Unter dieser Überschrift feiern nämlich am 30. April erstmals Bootsfreunde und Wanderlustige gemeinsam. Denn der Regionalverband Ruhr (RVR) führt den KulturKanal in diesem Jahr mit dem Ruhrgebietswandertag zusammen. Und so lichten am letzten Sonntag im April bereits zum vierten Mal die Kapitäne die Anker ihrer Ausflugsschiffe, um sich zur großen Schiffsparade zu formieren. Sie läutet das Jahresprogramm des KulturKanals mit Kulturschifffahrten, Hafenfesten und vielem mehr in der Metropole Ruhr ein. Zeitgleich lockt der Ruhrgebietswandertag. Die vom RVR gemeinsam mit dem Sauerländischen Gebirgsverein (SGV) organisierten Wandertouren - ob mit Rad oder zu Fuß - enden alle am Schiffsanleger im Kaisergarten Oberhausen, dem Zielpunkt der Schiffsparade. Hier erwartet die Besucher der Schiffsparade und des Ruhrgebietswandertags von 11 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.



HINWEIS FÜR DIE REDAKTIONEN: Weitere Details zur Schiffsparade auf dem KulturKanal und dem Ruhrgebietswandertag gibt es bei einem Pressegespräch am Montag, 24. April, 13 Uhr. Treffpunkt ist der Schiffsanleger im Kaisergarten Oberhausen an der Brücke Slinky Springs to Fame, Konrad-Adenauer-Allee 46, 46049 Oberhausen. Gesprächspartner sind Birgit Diermann und Jürgen Ebers vom Regionalverband Ruhr.



Infos unter www.kulturkanal.ruhr und www.sgv.de



