Gelsenkirchener Walcker-Orgel soll künftig in Papenburg erklingen

Gelsenkirchen (idr). Die Stadt Gelsenkirchen bereitet die Übergabe ihrer wertvollen Walcker-Orgel an die Pfarrei St. Antonius in Papenburg vor. Wenn der Rat der Stadt in seiner nächsten Sitzung am 18. Mai zustimmt, wird die historische Orgel für einen symbolischen Preis von einem Euro verkauft. Die Kosten von rund einer Million Euro für Umbau, Einbau und Intonation trägt die Papenburger Kirchengemeinde.



Damit Gelsenkirchen kein bilanzieller Schaden entsteht, geht die Orgel aber erst nach ihrer Abschreibung im Jahr 2056 endgültig in den Besitz der St. Antonius-Pfarrei über.



Die Walcker-Orgel gilt als eine der bedeutendsten europäischen Orgeln. Früher stand sie im Hans-Sachs-Haus. Vor zehn Jahren wurde die Orgel auf der Basis der Walcker-Originalpläne restauriert. Ein Wiederaufbau in Gelsenkirchen war aber räumlich nicht mehr möglich.



Pressekontakt: Stadt Gelsenkirchen, Pressestelle, Telefon: 0209/169-2374, E-Mail: pressestelle@gelsenkirchen.de; St. Antonius Papenburg, Pfarrer Franz Bernhard Lanvermeyer, Telefon: 04961/947212, E-Mail: pfarrer@st-antonius-papenburg.de

