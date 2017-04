Klinikum Dortmund schickt Mediziner in Facebook-Chats

Dortmund (idr). Mediziner des Klinikums Dortmund chatten jetzt auch live mit Patienten. Das Klinikum ist nach eigenen Angaben das erste Krankenhaus in Deutschland, dass live auf Facebook und Instagram sendet. Zur Premiere gab es am Dienstag (18. April) jeweils eine Live-Session für die Web-Community auf dem Facebook- und Instagram-Kanal des Klinikums zum Thema "Knorpelschäden nach Unfällen". Der Direktor der Klinik für Orthopädie erklärte auf beiden Kanälen jeweils gut 15 Minuten lang, was ein Operateur tun kann, wenn z.B. nach einem Wander- oder Sportunfall ein Stück aus dem Knorpel des Knies herausgebrochen ist. Er beantwortete auch Fragen. Weitere Folgen zu anderen medizinischen Themen sind bereits in Planung.



Nach Angaben des Klinikums wurden mit den Social-Media-Vorträgen insgesamt rund 2.000 Menschen erreicht.



Infos: www.klinikumdo.de



Pressekontakt: Klinikum Dortmund, Marc Raschke, Telefon: 0231/95321200, E-Mail: marc.raschke@klinikumdo.de

