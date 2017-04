Presseeinladung: Am 1. Mai wird wieder der traditionelle Holzkohlenmeiler in Haltern entzündet

Haltern (idr). "Gut Brand" heißt es ganz traditionell wieder am 1. Mai in der Haard bei Haltern. Dann entzündet Köhler Hubertus Birkelbach um 13 Uhr den Holzkohlenmeiler. Für etwa drei Wochen kokelt der temporäre Ofen, bis er geöffnet und die Kohle entnommen wird. Zum 28. Mal veranstaltet der Regionalverband Ruhr (RVR) dieses seltene Schauspiel rund um das alte Handwerk in Haltern-Flaesheim.



Dazu schichtet der Köhler einen Meiler auf, in dem Holz unter Ausschluss von Sauerstoff langsam "verkohlt". Die so entstandene Holzkohle hat einen sehr hohen Kohlenstoffgehalt und hervorragende Brenneigenschaften. Sie wird am 29. Mai am Hof Punsmann, Im Höltken 9, 46286 Dorsten verkauft (so lange der Vorrat reicht).



Rund um den Meiler hat der RVR wieder ein umfangreiches Programm organisiert. So erfahren Besucher am 1. Mai Interessantes über Greifvögel oder die Seilerei des Heimatvereins Wulfen. Außerdem auf dem Terminplan stehen Waldjugendspiele (9. Mai), eine Baumpflanzaktion für Hochzeitspaare im Herzogstal (7. Mai), eine Parforcejagd (13. Mai) und die Zaubershow "Die Welt der Magie" (14. Mai).



Infos und Termine: www.holzkohlenmeiler.rvr.ruhr



HINWEIS FÜR DIE REDAKTIONEN: Sie sind herzlich eingeladen, über den Holzkohlenmeiler und die zahlreichen Veranstaltungen zu berichten. Die Vereidigung von Köhler Hubertus Birkelbach findet am 27. April um 11 Uhr am Meilerplatz in der Nähe des Waldparkplatzes Dachsberg, Zum Dachsberg, in Haltern-Flaesheim statt.



Zum offiziellen Anzünden des Meilers am 1. Mai, 13 Uhr, werden u.a. Josef Hovenjürgen, Vorsitzender der RVR-Verbandsversammlung, Bodo Klimpel, Bürgermeister Stadt Haltern, sowie RVR-Bereichsleiter Ulrich Carow erwartet.



Pressekontakt: RVR, Pressestelle, Barbara Klask, Telefon: 0201/2069-201, E-Mail: Klask@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht