Bunte Vielfalt bei den Ripshorster Orchideentagen 2017

Oberhausen (idr). Eine bunte Pflanzenwelt tut sich am Informationszentrum Emscher Landschaftspark Haus Ripshorst in Oberhausen am nächsten Wochenende auf: Der Regionalverband Ruhr (RVR) lädt am 29. und 30. April zu den Ripshorster Orchideentagen ein. Jeweils von 10 bis 18 Uhr können Pflanzenliebhaber die bunte Vielfalt bestaunen. Im Rahmen der Ausstellung könne sich Besucher außerdem über Pflege und Verwendung der Blumen informieren. Es stehen auch Orchideen zum Verkauf.



Fachleute der Orchideengärtnerei Lucke sind an beiden Tagen vor Ort.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR, Haus Ripshorst, Telefon: 0208/88334-83, E-Mail: infozentrum-elp@rvr-online.de

