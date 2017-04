Essen wird zum Treffpunkt neuer Visionäre

Hanburg/Essen (idr). Das Zeit-online-Festival für neue Visionäre kommt nach Essen: Am kommenden Sonntag, 23. April, tauschen sich junge Vordenker über Zukunftsfragen aus. "Z2X³" heißt das Format, das bereits in Berlin junge Menschen zusammenbrachte. Jetzt tourt das Festival und macht Halt in Leipzig, Stuttgart und Essen. In jeder Stadt gestalten junge Menschen das Programm mit Vorträgen, Frag-mich-alles-Sessions und Workshops.



Für die Veranstaltung in der Folkwang Universität der Künste in Essen haben sich rund 200 junge Menschen angemeldet. Zu den Referenten zählen u.a. Tobi Katze, Autor und Live-Literat, Nyke Slawik, GRÜNE Landtagskandidatin, und Diana Kinnert, Politikberaterin und freie Autorin.



Ursprünglich war Z2X ein Festival, das Zeit online anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums veranstaltet hatte. Daraus ist die Z2X-Gemeinschaft entstanden, die sich online oder bei lokalen Events trifft.



Infos unter www.zeit.de/z2x/workshops-z2x3/



