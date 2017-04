Kompetenzzentrum für Zirkuläre Wertschöpfung soll in Bottrop entstehen

Mülheim/Bottrop (idr). Mit bis zu 4,5 Millionen Euro fördert das Land NRW den Aufbau eines Kompetenzzentrums für Zirkuläre Wertschöpfung in Bottrop. Hier sollen in Zukunft Modelle und Möglichkeiten entwickelt werden, mit denen Rohstoffe und Energie optimal verwertet und auch wieder eingesetzt werden können. Bei der zirkulären Wertschöpfung werden Produkte, Designs und Verfahren entwickelt, die keinen Abfall erzeugen. Die Endprodukte dienen nach Gebrauch als Ausgangspunkt einer neuen Wertschöpfung. Das senkt den Rohstoffverbrauch und löst zusätzliche Wachstumseffekte aus.



Am Kompetenzzentrum sollen innovative Geschäfts- und Betreibermodelle sowie Technologien entiwckelt werden. Darüber hinaus ist der Aufbau eines Qualifizierungszentrums für die mittelständische Wirtschaft geplant.



Als Standort des Zentrums kommt das revitalisierte Areal der Zeche Prosper III in Bottrop in Frage. Am Aufbau wird die Hochschule Ruhr West beteiligt sein.



Pressekontakt: Hochschule Ruhr West, Kommunikation & PR, Heike Lücking, Telefon: 0208/88254-250, mobil: 0151/55117234, E-Mail: heike.luecking@hs-ruhrwest.d

Zurück zur Übersicht