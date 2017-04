Ruhrgebiet für Verliebte: Düsseldorfer Verlag bringt Reiseführer der anderen Art heraus

Düsseldorf/Metropole Ruhr (idr). Wo ist es eigentlich so richtig romantisch im Ruhrgebiet? Wo und wie können verliebte Helden ihre Flamme mächtig beeindrucken? Und wo macht Mr. Right seiner zukünftigen Mrs. ganz stilecht einen Antrag? Markus Helmich und Kerstin Röhrich haben die passenden Orte im Band "Ruhrgebiet für Verliebte" zusammengetragen. Der Reiseführer der anderen Art ist im Düsseldorfer Droste Verlag erschienen.



Auf rund 190 Seiten stellt das Buch ungewöhnliche Orte und Aktionen für Paare vor: Vom Date mit Picknick in der Riesenrad-Gondel auf der Cranger Kirmes über beeindruckende Liebesbeweise beim gemeinsam Bungee-Springen an der Wedau in Duisburg bis zum Antrag in der historischen Hochzeitsgasse in Waltrop und der Trauung unter Tage im Bergbaumuseum Bochum. Dazu verraten zahlreiche Revier-Prominente ihre persönlichen Romantik-Tipps, darunter die Comedians Hennes Bender und Kai Magnus Sting, Mondpalast-Prinzipal Christian Stratmann und Sportreporter-Legende Manni Breuckmann. Der Gesichterleser Dirk W. Eilert hilft dabei, die Mimik des Traumpartners zu entschlüsseln.



Infos: www.drosteverlag.de



Pressekontakt: Droste Verlag, Nicole Abeln, Telefon: 0211/8605-206, E-Mail: presse@drosteverlag.de

