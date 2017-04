Presseeinladung: RuhrKunstMuseen stellen Projekt für Schüler vor

Duisburg (idr). Warum in die Ferne schweifen - wenn Kunst und Kultur doch so nahe liegen? Schülern die kulturellen Möglichkeiten in ihrer Nähe aufzuzeigen ist das Ziel eines neuen Projekts der RuhrKunstMuseen. Unter dem Titel RuhrKunstNachbarn startet der Verbund ein Kooperations- und Vermittlungsprojekt für Schulklassen. Gefördert wird es durch die Stiftung Mercator.



HINWEIS FÜR DIE REDAKTIONEN: Vorgestellt wird das Projekt RuhrKunstNachbarn in einem Pressegespräch am Montag, 24. April, um 11 Uhr im Lehmbruck Museum, Düsseldorfer Straße 51, 47051 Duisburg. Gesprächspartner sind Dr. Söke Dinkla, Direktorin des Lehmbruck Museums, Prof. Dr. Ferdinand Ullrich, Sprecher der RuhrKunstMuseen und Direktor der Kunsthalle Recklinghausen, Viola Hilbing, Stiftung Mercator und Projektmanagerin Bereich Bildung, Regina Selter, stellvertretende Direktorin und Leitung Bildung und Kommunikation Museum Ostwall im Dortmunder U sowie Peter Daners, Kurator Bildung und Vermittlung Museum Folkwang.



Bitte melden Sie sich unter E-Mail: s.thoennessen@ruhr-tourismus.de oder per Telefon: 0208/89959-111 an.



Pressekontakt: Ruhr Tourismus GmbH, Sarah Thönneßen, Telefon: 0208/89959111, E-Mail: s.thoennessen@ruhr-tourismus.de

Zurück zur Übersicht