Schiffsparade auf dem KulturKanal startet in Gelsenkirchen mit Auftaktfest / In Oberhausen trifft der Konvoi auf den Ruhrgebietswandertag

Gelsenkirchen (idr). Unter dem Motto "WasserWanderLust" feiern am 30. April erstmals Wasser- und Wanderfreunde zusammen. Der Regionalverband Ruhr (RVR) führt an diesem Tag am Schiffsanleger im Oberhausener Kaisergarten die Schiffsparade auf dem Rhein-Herne-Kanal mit dem Ruhrgebietswandertag zusammen. Die Schiffsparade startet traditionell in Gelsenkirchen.



Um 14 Uhr heißt es im Nordsternpark wieder "Leinen los!", wenn sich dort rund 40 Schiffe, Motorsportboote und Ruderboote zur Parade formieren und gemeinsam Fahrt Richtung Oberhausen aufnehmen. Zum Paradebeginn richtet das Kinderland im Nordsternpark an der Doppelbogenbrücke von 12 bis 16 Uhr ein kleines Auftaktfest mit Bastelangeboten für die ganze Familie aus. Unter anderem werden Winkefähnchen und Windmühlen zur Begrüßung der Parade gefertigt. Um 14 Uhr wird dort auch gemeinsam gesungen mit Unterstützung der Bläsercombo Tuba-Libre. Bereits von 10 bis 13 Uhr können Interessierte das Laborschiff "Max Prüss" des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW am Schiffsanleger Amphitheater erkunden.



Die Schiffsparade läutet das Jahresprogramm des KulturKanals mit Kulturschifffahrten, Hafenfesten und vielen weiteren Angeboten ein.



Zeitgleich zum Konvoi auf dem Wasser lockt am letzten April-Sonntag der Ruhrgebietswandertag. Die vom RVR gemeinsam mit dem Sauerländischen Gebirgsverein (SGV) organisierten Wandertouren über sechs oder 16 Kilometer starten an der Haltestelle CentrO Oberhausen. Wer lieber mit dem Rad unterwegs ist, kann vom Portsmouthplatz am Hauptbahnhof Duisburg zu einer 35 Kilometer langen Tour aufbrechen.



Am gemeinsamen Zielpunkt beider Veranstaltungen, dem Kaisergarten in Oberhausen, findet von 11 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm statt - mit Live-Musik, Mitmachspielen und Tombola.



Infos: www.kulturkanal.rvr.ruhr und www.ruhrgebietswandertag.rvr.ruhr



