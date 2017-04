Schüler lernen bei Museumsbesuchen "RuhrKunstNachbarn" kennen

Metropole Ruhr (idr). "RuhrKunstNachbarn" heißt das neue Kooperations- und Vermittlungsprojekt der RuhrKunstMuseen, das Schülern aller Stufen und Schulformen die Möglichkeit bietet, sich intensiv mit den Kunstmuseen und ihren Sammlungen sowie der Urbanität des Ruhrgebiets auseinanderzusetzen.



18 Häuser beteiligen sich an dem Programm. Jeweils zwei Museen bilden eine Partnerschaft und bieten Workshops zu einem gemeinsamen Thema an. Zunächst besuchen die Schulklassen ein Museum in ihrer Heimatstadt und an einem weiteren Tag ein Ausstellungshaus in einer anderen Stadt. So können Schüler die kulturelle Vielfalt der Region auch außerhalb ihres üblichen Aktionsradius kennenlernen.



Langfristig soll das auf drei Jahre angelegte Vermittlungsprojekt dazu beitragen, die Bedeutung kultureller Bildung in der Metropole Ruhr nachhaltig zu steigern. Gefördert wird das Projekt "RuhrKunstNachbarn" durch die Stiftung Mercator. Der Eintritt in die Museen, die Teilnahme an den Workshops sowie alle benötigten Materialien sind für die Schulen kostenlos.



Anlässlich der Europäischen Kulturhauptstadt RUHR.2010 schlossen sich die 20 Kunstmuseen des Ruhrgebiets zum Netzwerk der RuhrKunstMuseen zusammen.



