"Das Schwarze Schaf" wird zehn: Bewerbungsphase für Jubiläumsausgabe startet

Essen/Duisburg (idr). Der Kabarettpreis "Das Schwarze Schaf" wird 2018 zum zehnten Mal verliehen. Am 1. Mai startet die Bewerbungsphase für die Jubiläumsausgabe des von Hanns Dieter Hüsch gegründeten Preises.



Gesucht werden talentierte Nachwuchskünstler aus dem deutschsprachigen Raum, die als Einzelpersonen oder als Gruppe in der Kabarettszene aktiv sind und am Anfang ihrer Karriere stehen. Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 15. September. Aus allen Bewerbungen wählt eine Jury, in der u.a. Stand-Up Comedian und Musikerin Mirja Boes sitzt, zwölf Kandidaten aus. Sie ziehen in die Vorrunden ein, die im März 2018 in Emmerich, Krefeld, Moers und Wesel stattfinden.



Die Zuschauer entscheiden per Abstimmung, welche fünf Kabarettisten ins Finale im Mai 2018 in Duisburg einziehen. Der Gewinner erhält 6.000 Euro und eine Gewinnertour. Die Plätze zwei und drei sind mit 4.000 und 2.000 Euro dotiert.



Der Wettbewerb ist nach Hanns Dieter Hüsch benannt, der sich selbst gerne als "Schwarzes Schaf vom Niederrhein" bezeichnete. Er ist ein Projekt der RuhrFutur gGmbH.



Infos: www.dasschwarzeschaf.com



Pressekontakt: Neues Handeln GmbH, Philipp Kienemund, Telefon: 0221/16082-27, E-Mail: presse@dasschwarzeschaf.com; RuhrFutur, Bea Fröchte, Telefon: 0201/17787814, E-Mail: beate.froechte@ruhrfutur.de

