RuhrKunstMuseen bei der Art Cologne

Metropole Ruhr/Köln (idr). Die RuhrKunstMuseen präsentieren sich und das Ruhrgebiet als Kulturmetropole bei der Art Cologne, die heute in Köln beginnt. Neben umfassenden Informationen zum Ausstellungsprogramm der 20 Häuser, die sich in dem Museumsnetzwerk zusammengeschlossen haben, erhalten Messebesucher die neuen Monopol Art Maps Ruhr. Die illustrierten Karten, die das Monopol Magazin in Kooperation mit der Ruhr Tourismus GmbH und Tourismus NRW herausbringt, zeigen die spannende Kunst- und Kulturlandschaft der Metropole Ruhr.



Die insgesamt vier Art Maps Ruhr geben Auskunft über das Kunsttreiben im westlichen Teil der Metropole Ruhr und die Hot Spots der Kreativszene in Mülheim, Essen und Gelsenkirchen, geben Kunsttipps für Marl, Recklinghausen, Herne, Bochum sowie Witten und führen zu kulturellen Anziehungspunkte im Osten des Ruhrgebiets.



Die Art Cologne läuft bis zum 29. April. Der Stand der RuhrKunstMuseen befindet sich im Eingang Süd.



Infos: www.ruhr-tourismus.de



Pressekontakt: Tourismus GmbH, Britta Rübsam, Telefon: 0208/89959157, E-Mail: b.ruebsam@ruhr-tourismus.de

Zurück zur Übersicht