Neues Buch mit "unnützem Wissen" über die Metropole Ruhr

Köln/Metropole Ruhr (idr). Kurioses und Überraschendes, Skurilles und Witziges: Das im Emons Verlag erschienene Buch "Unnützes Wissen Ruhrgebiet" präsentiert "711 erstaunlichen Fakten", wie der Untertitel verrät. Der Leser erfährt u.a., wie viele Brieftauben in den 1950er Jahren in der Region gehalten wurden, wie viele Stunden die Autofahrer im Stau stehen und in welcher Stadt die Bauchtanzweltmeisterschaften ausgetragen werden.



Autorin Mirela Stanly hat zahlreiche historische und aktuelle Zahlen, Daten und Fakten ausgegraben und entwirft ein amüsantes Kaleidoskop über die Region. Das Sammelsurium richtet sich an Einheimische und jeden, der sich für die unbekannten Seiten der Metropole Ruhr interessiert.



Infos: www.emons-verlag.de



