RVR lädt zur Lehrerfortbildung an die Umweltpädagogische Station Heidhof ein

Bottrop (idr). Noch schnell anmelden: Der Regionalverband Ruhr (RVR) bietet am 22. Mai an der Umweltpädagogischen Station Heidhof eine Fortbildung für Lehrer an. Bodenproben nehmen, ökologische Freilanduntersuchungen durchführen und die Ergebnisse einordnen - das sind die Inhalte des Workshops. Unter dem Motto "Wir untersuchen Boden" führt er in den Themenbaustein ein. Die Veranstaltung in Bottrop-Kirchhellen dauert von 11 bis 15 Uhr. Auf dem Stundenplan stehen Aufgabenstellungen zu Bodentieren, Bodenchemie, Bodenprofil, Wasseraufnahmefähigkeit, Laubstreuleiter und Zeigerpflanzen. Die Lehrer erproben in der Praxis, wie der Unterricht vor Ort am Heidhof ausgestaltet wird.



Das Angebot ist kostenfrei und richtet sich an Lehrer weiterführender Schulen (ab der sechsten Klasse) aller Schulformen.



Anmeldungen nimmt die Umweltpädagogische Station unter Telefon: 02045/4056-14 oder per E-Mail (umweltbildungheidhof@rvr-online.de) entgegen.



Infos: www.umweltstationheidhof.rvr.ruhr



Pressekontakt: RVR, Ute Jegelka, Telefon: 0201/2069-460, E-Mail: jegelka@rvr-online.de

