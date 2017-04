Neues Angebot: Mit dem Segway auf Safari von der Halde Hoheward zur Zoom Erlebniswelt

Herten/Gelsenkirchen (idr). Das RVR-Besucherzentrum Hoheward in Herten/Recklinghausen nimmt Gäste jetzt mit auf Segway-Safari: Zu festen Terminen brausen sie unter Anleitung eines Gästeführers auf zwei Rädern durch den Emscherbruch zum Rhein-Herne-Kanal und weiter über die Grimberger Sichel bis in die Zoom Erlebniswelt. Dort lernen sie bei einer 90-minütigen Erlebnisexpedition zu Fuß, wie es hinter den Kulissen des Zoos aussieht. Zoolotsen verraten Interessantes über die weitläufigen Reviere, die Ansprüche der Tiere an ihre "Schlafzimmer" oder über die Lieblingsspeisen der Zoobewohner.



Die erste Tour startet am Donnerstag, 18. Mai, um 15.45 Uhr am RVR-Besucherzentrum Hoheward. Anmeldeschluss ist der 7. Mai. Weitere Termine sind: Freitag, 16. Juni (Anmeldung bis 6. Juni), Freitag, 21. Juli (Anmeldung bis 11. Juli) und Mittwoch, 23. August (Anmeldung bis 13. August).



Die gesamte Segway-Expedition dauert rund dreieinhalb Stunden und kostet 68 Euro pro Person (keine Ermäßigungen). Die Touren werden in Kooperation mit der Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt angeboten.



Eine vorherige Anmeldung ist unter Telefon: 02366/181160 oder E-Mail: besucherzentrum-hoheward@rvr-online.de unbedingt erforderlich.



Das Besucherzentrum ist eine Einrichtung des Regionalverbandes Ruhr in Kooperation mit den Städten Herten und Recklinghausen.



Pressekontakt: RVR-Besucherzentrum Hoheward, Alina Guss, Telefon: 02366/1811-622, E-Mail: guss@rvr-online.de

